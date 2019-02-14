Немецкая контрразведка изучает связи России с правыми партиями Германии

Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV), исполняющее функции контрразведки, изучает связи России с немецкими ультраправыми партиями. Об этом в четверг со ссылкой на источники в разведке сообщили сразу несколько газет, которые входят в немецкую медиагруппу Madsack.

СМИ сообщают, что во вторник в Потсдаме состоялась встреча руководства ведомства по защите конституции с представителями региональных отделений. На ней были высказаны опасения, что Москва может попытаться повлиять на европейские выборы в мае и на три региональных голосования в восточных регионах Германии. В частности, обсуждались связи между Кремлём, крупнейшей немецкой оппозиционной партией "Альтернатива для Германии" (AfD) и ещё одной ультраправой партией – "Право". По данным контрразведки, Москва рассматривает их "в качестве возможных союзников в попытке дестабилизировать Запад".

В 2017 году, накануне федеральных выборов в Германии, тогдашний лидер AfD Фрауке Петри прилетала в Москву, где встречалась со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его заместителем Петром Толстым и представителями фракции ЛДПР – Владимиром Жириновским и Леонидом Слуцким. Тогда представители немецкой разведки посчитали, что AfD имела "минимальный и ограниченный контакт" с Россией. Теперь же на встрече в Потсдаме было принято решение создать группу экспертов для более полного расследования этих связей в ближайшие месяцы.

Немецкие СМИ отмечают, что "потенциальное влияние России на западные выборы вызывает серьезную озабоченность" после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "возможном сговоре Москвы с кампанией Трампа".

Россия отрицает вмешательство в американские выборы, а Трамп назвал расследование Мюллера "охотой на ведьм".