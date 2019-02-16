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Культ личности

Из диссидентов в дипломаты и обратно. Вячеслав Бахмин. Эфир в 21:05

Правозащитник, советский диссидент Вячеслав Бахмин

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В гостях у Леонида Велехова правозащитник Вячеслав Бахмин

В новом выпуске «Культа личности» – сопредседатель Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин
Автор и ведущий – Леонид Велехов
Эфир 16 февраля 2019 года в 21.05

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