Путин предложил не наказывать прекративших деятельность лидеров ОПГ

Президент России предложил освобождать от уголовной ответственности лидеров преступных группировок, если они добровольно прекратили своё участие в них и способствовали пресечению их деятельности. С соответствующей инициативой Владимир Путин обратился в Государственную думу. Предлагаемые уточнения в Уголовный кодекс опубликованы на сайте Госдумы.

Одновременно с этим Путин предложил законопроект об ужесточении наказания за участие в преступных сообществах. В частности, занимающим высшее положение в преступной иерархии будет грозить до 15 лет тюрьмы, а руководителям операций – до 20 лет.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры, благодаря своему положению, уходят от ответственности.