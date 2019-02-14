Мэрия Москвы согласовала "Марш памяти Немцова"

Мэрия Москвы согласовала проведение "Марша памяти Бориса Немцова". Это подтвердила Радио Свобода одна из заявителей мероприятия, сопредседатель московского отделения "Солидарность" Надежда Митюшкина. Она сообщила, что переговоры с властями прошли сегодня успешно и все документы организаторы должны получить в понедельник, 18 февраля. На следующий день пройдёт техническое совещание, после которого будет опубликована схема маршрута со всеми подробностями.

В пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы подтвердили факт согласования акции.

Шествие пройдёт в Москве 24 февраля. Оно приурочено к четвёртой годовщине убийства российского политика. Число возможных участников, указанных в заявке, – до 30 тысяч человек. Сбор должен начаться в 13:00, а само шествие – в 14:00. Организаторами шествия также выступают движение "Солидарность", "Партия перемен", Либертарианская партия, Партия 5 декабря, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и правозащитный центр "Мемориал".

Ранее мэрия не согласовала маршрут проведения "Марша памяти Бориса Немцова". Чиновники предложили вдвое сократить маршрут, исключив из него Пушкинскую площадь, а также Страстной и Петровский бульвары – в связи с проведением 24 февраля "праздничного мероприятия". Какого именно – власти не уточнили. Но, как уточнила Митюшкина, в итоге с властями удалось договориться и маршрут практически не изменили.

"Марш памяти Бориса Немцова" традиционно проходит в Москве в конце февраля начиная с 2016 года – с момента первой годовщины убийства политика возле Кремля. Акция неизменно проходила по одному и тому же маршруту: от Пушкинской площади по бульварному кольцу – до конца проспекта академика Сахарова.

В Кирове и Владивостоке власти в этом году уже отказали в проведении шествия памяти Немцова. В Санкт-Петербурге и других регионах гражданские активисты ещё не получили официальных ответов.

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года суд признал исполнителем убийства бывшего заместителя командира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Соучастниками преступления были признаны ещё четверо уроженцев Чечни, получившие от 11 до 19 лет лишения свободы.

Близкие и родные Немцова считают убийство не раскрытым и подозревают в его организации ближайшее окружение президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Следственный комитет продолжает поиск неустановленного заказчика преступления. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.