Центробанк России предупредил о снижении роста зарплат россиян

В Центробанке прогнозируют снижение роста реальных зарплат россиян в первом квартале 2019 года. Негативная тенденция проявилась ранее, отмечают аналитики ЦБ. Так, в декабре показатель роста реальной заработной платы вырос только на 2,5% – против 4,2% в ноябре. Вероятное дальнейшее снижение роста реальных зарплат в Центробанке объясняют "ускорением инфляции и переносом индексации зарплат в бюджетном секторе на 1 октября".

Кроме того, департамент исследований и прогнозирования Центробанка поставил под сомнение оценку роста ВВП, данную ранее Росстатом.

В Росстате объявили о 2,3% роста экономики в 2018 году, подчеркнув, что это рекордный показатель за последние шесть лет. В Центробанке же считают, что рост ВВП "уместно оценивать" в диапазоне от 1,7% до показателя, представленного Росстатом.

Аналитики Центрального банка подчеркивают, что цифры Росстата напрямую связаны с пересчётом некоторых показателей задним числом. В частности, статистическое ведомство внезапно выявило рост в строительной отрасли, хотя, как указывают в ЦБ, "погрузка строительных грузов и цемента в сети РЖД в 2018 году уменьшилась".