Взрыв жилого дома в Красноярске: один погибший

В трёхэтажном жилом доме на Кандагарской улице в Красноярске произошёл взрыв, в результате которого в трёх квартирах обрушились перекрытия.
Источник в экстренных службах города сообщил агентству "Интерфакс", что спасены 12 человек, среди них – двое детей. Под завалами найдено тело погибшей женщины.
Сейчас МЧС устанавливает, сколько жильцов проживало в доме и сколько ещё человек могут оставаться под завалами. В настоящее время в Красноярске 16 градусов мороза.
По предварительной версии, в доме взорвался бытовой газ. "Могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже", – пояснили в МЧС.
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