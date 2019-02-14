Взрыв жилого дома в Красноярске: один погибший

В трёхэтажном жилом доме на Кандагарской улице в Красноярске произошёл взрыв, в результате которого в трёх квартирах обрушились перекрытия.

Источник в экстренных службах города сообщил агентству "Интерфакс", что спасены 12 человек, среди них – двое детей. Под завалами найдено тело погибшей женщины.

Сейчас МЧС устанавливает, сколько жильцов проживало в доме и сколько ещё человек могут оставаться под завалами. В настоящее время в Красноярске 16 градусов мороза.

По предварительной версии, в доме взорвался бытовой газ. "Могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже", – пояснили в МЧС.