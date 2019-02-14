Исполнилось 100 лет знаменитому путешественннику Зикмунду

14 февраля исполнилось 100 лет знаменитому чешскому путешественнику Мирославу Зикмунду. В 1950-60-е годы книги, написанные им совместно с его товарищем по путешествиям Иржи Ганзелкой, были очень популярны в Советском Союзе, издавались миллионными тиражами. Однако ещё в середине 1960-х Ганзелка и Зикмунд попали в немилость у руководства СССР, а после подавления "Пражской весны" их книги перестали выходить не только в Советском Союзе, но и в их родной Чехословакии.

Ганзелка и Зикмунд - инженеры по образованию, в первое большое путешествие на автомобиле "Татра-87" они отправились еще в 1947 году, до прихода коммунистов к власти в Чехословакии. Главной целью путешествия было налаживание торговых контактов в странах "третьего мира", часть которых в то время ещё была колониями европейских держав. Путешествие по Африке, Южной и Центральной Америке длилось три года, за это время Ганзелка и Зикмунд не только представили властям и компаниям этих стран чехословацкий автомобиль и другие товары, но и написали сотни репортажей, сняли тысячи фотографий и несколько документальных фильмов. Результатом путешествия стали также несколько книг, получившие огромную известность в Чехословакии и за рубежом, в особенности в странах так называемого социалистического лагеря, для многих читателей из которого книги Ганзелки и Зикмунда стали одной из немногих возможностей познакомиться с жизнью далёких стран. На русский язык в 1950-е годы были переведены "Африка грёз и действительности", "Там за рекою Аргентина", "Через Кордильеры", "К охотникам за черепами", "Меж двух океанов".

Во второе путешествие - уже на грузовых автомобилях "Татра-805" - Ганзелка и Зикмунд отправились в 1959 году, побывав в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Японии и завершив путешествие, проведя в 1963-64 годах почти год в Советском Союзе.

Чехословацкие путешественники, прибыв в сентябре 1963 года в Находку, посетили Дальний Восток, Восточную и Западную Сибирь, Камчатку, Среднюю Азию, Урал и через Казань и Москву вернулись в Чехословакию, куда приехали в ноябре 1964 года. Они не только ехали на "Татрах", но и летали в отдалённые районы на самолётах и вертолётах.

Экспедиция была организована Чехословацкой академией наук, в СССР Ганзелка и Зикмунд встречались как с партийными и советскими функционерами, так и с журналистами, учёными, писателями, студентами, рабочими - насколько позволяли условия и неизбежный надзор органов госбезопасности, они пытались собрать как можно больше материала о развитии экономики и социальной сферы Советского Союза.

Результатом этой поездки - по образцу первой экспедиции - должна была стать серия книг с репортажами и наблюдениями. Однако книга о поездке в СССР так и не была написана.

По просьбе руководства ЦК компартии Чехословакии путешественники - по образцу своих предыдущих поездок в Индонезию и Японию - подготовили специальный секретный отчёт о том, что видели в Советском Союзе. Кроме того, этот отчёт был в 1965 году передан лично Леониду Брежневу, который ранее, спустя всего несколько дней после того, как был снят с должности Никита Хрущёв, выразил интерес к работе Ганзелки и Зикмунда.

Брежнев, а до него Хрущев, знали каждое наше слово, а мы об этом понятия не имели. И тогда Брежнев нас спросил: "Скажите, товарищи, а когда мы сможем прочитать такой же отчет об СССР, какой вы написали о Японии и Западном Ириане? Напишите и о Советском Союзе?"

Как и у Иржи Ганзелки, так и у меня пошел мороз по коже. Мы и понятия не имели о том, что Брежнев, а до него Хрущев держали нас под микроскопом - вспоминал Зикмунд в интервью Радио Свобода о своей встрече с Брежневым в октябре 1964 года.

В отчёте содержалась резкая критика советской действительности, как организации экономики, планирования и производства, так и условий труда и быта людей. Особое внимание было уделено наследству, оставшемуся от культа личности Сталина, который, по мнению Зикмунда и Ганзелки, сказался не только на развитии страны, но и на морали советских людей. Критика велась с позиций так называемого "социализма с человеческим лицом", идеи которого в то время стали приобретать всё большую популярность в Чехословакии. Отчёт вызвал резкое неприятие в аппарате ЦК КПСС.

В 1968 году Ганзелка и Зикмунд принадлежали к лагерю сторонников "Пражской весны". После резкой критики советского вторжения в августе 1968 года в Чехословакии ещё успела выйти их книга о Кашмире. Впоследствии им запретили публиковаться, они были исключены из компартии Чехословакии, их не принимали на работу (в 1983 году Ганзелку наконец приняли на работу садовником в Праге). Не могло быть и речи о переиздании их книг в СССР. Сошла на нет и переписка, которую они вели в 1950-60-е годы с советскими гражданами.

После "Бархатной революции" книги Ганзелки и Зикмунда вновь начали печататься (в том числе и "Специальный отчёт номер 4" о Советском Союзе), они совершили ещё несколько поездок в отдалённые страны. Иржи Ганзелка умер в 2003 году. Мирослав Зикмунд живёт в городе Злин, где при местном музее функционирует архив Ганзелки и Зикмунда с уникальными путевыми заметками (в том числе и о путешествии в СССР, о встречах с известными современниками, такими как Юрий Гагарин, Илья Эренбург, Евгений Евтушенко), тысячами фото- и киноплёнок, снятых в путешествиях. К 100-летию Зикмунда, а ранее к 70-й годовщине начала их первого путешествия, в Чехии организованы выставки, выпускаются книги и документальные фильмы.