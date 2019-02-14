Грудинина сняли с должности в совете депутатов города Видное

Совет депутатов подмосковного города Видное снял с должности председателя Павла Грудинина. На место Грудинина избрали Игоря Коршакова. Он является членом партии "Единая Россия".

В сообщении совета в социальной сети "ВКонтакте" говорится, что одной из причин кадровых перестановок, в частности, стали наличие у Грудинина офшоров и иностранных активов, а также возобновление дела о незаконной передаче земель "Совхоза имени Ленина" под строительство жилых домов и коммерческой недвижимости.

Бизнесмен Павел Грудинин является бенефициаром агропромышленного комплекса. В конце октября 2018 года акционеры предприятия подали против него иск на сумму более одного миллиарда рублей. Они требовали компенсации за перевод двух земельных участков совхоза в уставный капитал другого предприятия. В начале февраля Арбитражный суд Московской области в иске отказал.

Грудинин возглавил совет депутатов Видного осенью 2017 года. В 2018 году он принимал участие в выборах президента России от КПРФ.