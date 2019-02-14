Помпео: торговля с Ираном идёт во вред иранскому народу

Любые денежные средства, которые поступают в Иран в рамках торговли, могут оказаться в руках Корпуса стражей исламской революции и пойдут во вред иранскому народу. Об этом в интервью Радио Свобода / Радио Свободная Европа заявил госсекретарь США Майк Помпео на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве.

Глава госдепартамента напомнил, что Евросоюз, в отличие от США, оказался приверженцем "ядерной сделки" с Ираном. При этом Помпео подчеркнул, что участники конференции из ЕС, арабские страны и Израиль, готовы коллективно противостоять угрозам со стороны Тегерана, несмотря на разногласия.

"В мае я изложил 12 пунктов, которые должна выполнить Исламская республика Иран для того, чтобы воссоединиться с международным сообществом. Мы ежедневном проводим политику, которая, поможет достичь этого. Тогда весь Ближний Восток, даже весь мир станут более безопасными", - сказал Помпео.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на конференции в Варшаве, заявил, что Израиль хочет создать альянс с арабскими странами для противостояния Ирану. Помпео на встрече с Нетаньяху накануне конференции поддержал идею коалиции против Тегерана.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и разработал меры, которые позволяющие уклониться от соблюдения американских санкций.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.

В варшавской конференции по Ближнему Востоку участвуют главы и диппредставители 60 государств. Иран не получил приглашения на конференцию. В ответ Тегеран обвинил Варшаву в антииранской повестке. В свою очередь руководство Палестинской автономии заявило, что конференция направлена против палестинцев.