Не успели в Сети порадоваться тому, что посты на тему скандальной рекламы Reebok наконец-то сошли на нет, как случился новый околорекламный скандал: ресторан японской кухни "Тануки" к Дню святого Валентина опубликовал пост, вызвавший всеобщее возмущение.

​Павел Кудрявцев

Реклама с душком. Намёк го-го на до-до и цвет оранжевый. Астрологи объявили весну и неадекватный SMM.

Прошу всех пройти в SMM-бомбоубежище.

Евгений Берг

Астрологи объявили месячник гендерных праздников. Количество безмозглых рекламистов утраивается.

Александра Ливергант

Какое же <скотство>, простите мне мой французский в этот чудный денек, овеянный Зефиром любви и принятия. Не закажу у них больше ни суши, ни ролла, приложение снесу

Анна Наринская

Реальная реклама суши. Вот только что вышла. Но нас всех не устраивает приседание на лицо, потому что это же дурной тон - говорим мы отставив мизинчик

Разговор о том, что это «специальная провокация» и «ответка» делает все только еще хуже. Типа безнаказанно потроллим этих глупых баб, которые начнут верещать и нас прославят. Ага. Приятно осознавать, что в этом Тануки все такое позавчерашнее, что даже отказываться ни от чего не придется

Анастасия Кириленко

А скоро начнут толстых эвтаназировать? Помню, Марго Симоньян жаловалась, что ее полной сотруднице в ресторане ...мужик с соседнего столика прострелил ногу, чтобы поржать.

Анастасия Миронова

Какое вам дело до наших килограммов?

<...> Я не бодипозитивщик, я осознаю, что полнота вредна для здоровья и ничего хорошего не сулит. Сама я со своими 85 кг, набранными во время даже не беременности, а уже - грудного вскармливая, со скрипом, но расстаюсь. Однако я это делаю исключительно из соображения здоровья. Разговоры о привлекательности или непривлекательности себя я ни в какой форме не приемлю, потому что искренне не понимаю, почему я, взрослая состоявшаяся тетка с ребенком, мужем, должна кем-то оцениваться с точки зрения сексуальности. Или - еще хуже - должна терпеть призывы ухаживать за собой, брать себя в руки, устыжения в том, что себя запустила. Не старалась ради вас? Так себе обвинение.

Короче, у меня самосознание полной женщины. Самоуверенной полной женщины. И на любые попытки пристыдить полных и толстых я реагирую плохо. Если человеку хорошо в лишнем весе, это его дело. Да, страдают вены, поджелудочная, обмен веществ... Но это его тело и его забота. Вы же не стыдите публично людей, которые не делают после 45-ти колоноскопию? А больше нам, толстушкам, предъявить нечего. Не всерьез же вы рассуждаете, что мы должны в свои 35-40 лет убиваться в спортзале, только чтобы радовать ваш глаз?

Кстати, еще одно "кстати". Ну вот во мне 78 кг. А еще недавно было 85 кг. У меня есть стройный подтянутый муж в самом лучшем выражении "поджарого" типа, с кубиками на животе, трицепсами, очерченными икрами, который печет хлеб, ходит за продуктами, чинит машину, строит дома сарай и гараж, больше меня занимается ребенком, водит дочку в садик, учит ее читать, играть в го, катает с горки, имеет 2,5 в/о. Мне почему-то кажется, что для иллюстрации женского счастья больше подойду я, чем среднестатистическая стройная красавица, которая одна барахтается в "однушке" с двумя детьми в декрете, пока муж днями на работе, а вечерам - в баре или играет в видеоигры... Нет, не права?

Негодование у комментаторов вызвало и то, чье фото было использовано в рекламе.

Анна Федорова

А как вы думаете, откуда ТАНУКИ взяли фотку девушки слева?

Это Уитни Тор, актриса и танцовщица, которая набрала вес из-за поликистоза яичников. Как раз такой случай, когда человеку нельзя сказать "ты толстая, потому что ленивая". Человек впахивает побольше нас на тренировках.

Есть такое мнение, что использование этой фотки в смм коммерческого бренда слегка неуместно и может даже расстроить правообладателя TLC Россия, где у нее шоу.

Наташа Киселева

На фото слева Уитни Тор, у неё поликистоз яичников, из-за чего она поправилась до 170 килограммов. Это не помешало ей стать телеведущей и танцовщицей. Она активистка, у неё своё шоу с главным мессенджем - любить себя можно несмотря на болезни и неидеальное тело и что добиваться своей мечты можно тоже несмотря ни на что. Эта вера в себя и жизнелюбие сделали ее мировой звездой и ролевой моделью для миллионов людей. Так что если ваша девушка такая как Уитни Тор, вам очень повезло, она и вас круто поддержит в период депры и нытья, неважно какого вы пола.

Вторая деталь. Если Уитни Тор воспринимается как отрицательный пример, а девушка с шариком как положительный, то как это работает применительно к ресторану? Какой опять же call to action? Ресторан не меняет твой внешний вид, это же не реклама косметоса, пластической хирургии или фитнеса. Из реста ты, твоя девушка, твоя бабушка и твой внучатый племянник выйдут либо сытыми, либо голодными в той же одежде и с тем же телом.

Тануки - не какой-то high class рест, куда ходить престижно, богемно и можно просто выпить коктейль, нарядившись в роскошный black tie, а потом пойти на балет или оперу. В Тануки ходят есть и все. Он не зожный, не веганский, суши не считаются диетической или легкой едой.

Алена Попова

У меня вопрос: мировая звезда Уитни Тор дала согласие на использование своего фото в этой, простите, дурной рекламке? Если не давала, то я с огромным удовольствием представляла бы ее интересы в суде. Думаю, может, реально иск подать?

Тем неадекватным людям, которые высмеивают женщин plus size, вообще надо бы вон из профессии. Идиотизм полный!

Глава компании "Додо-пицца", чье название пародируется в рекламе, выступил с дисклеймером.

Федор Овчинников

Мы любим всех наших клиентов. Нам не важна ни форма тела, ни пол, ни возраст, доходы или цвет кожи. Мы искренне хотим создавать продукт, который приносит людям радость. Для меня как основателя компании это не просто слова, не просто бизнес или маркетинговое позиционирование. Это моя жизнь.

Я помню один вечер. У нас была тогда только одна маленькая пиццерия в Сыктывкаре. Пятница. Я еду с заказом. Двухэтажный покосившийся деревянный дом с несколькими подъездами, какие строили на севере России строили в 50-е годы. Запах старости и сырости. Это была совершенно небогатая семья. Родители заказали пиццу мальчику лет восьми как награду за хорошую учебу. Для большинства из нас пицца это просто пицца, но для этого мальчика это был настоящий праздник, настоящее волшебство. Вы бы видели, какая это была искренняя радость! Я был очень усталый. В тот период я работал в пиццерии с утра до вечера - готовил и развозил заказы, по ночам делал тесто, верстал рекламу, заказывал ингредиенты и не знал, как я закрою долги в новом месяце. Я был без сил. Я вышел в темноту на лестничную площадку и чуть не заплакал от счастья. Я доставил настоящую радость! И я почуствовал, что могу свернуть горы.

Мы делаем пиццу. Кто-то строит ракеты, а кто-то спасает жизнь людям, а мы делаем пиццу. И мы гордимся этим. Для нас это не просто продукт. Это наше дело. Пицца - прекрасный радостный продукт, а все остальное - дело баланса.

И, да я был толстым. Это было лет десять назад. И это никак не было связано с пиццей. Я много работал, у меня было много стрессов и я много ел по вечерам. Это был, наверное, самый сложный период в моей бизнес-карьере. Тогда в Сыктывкаре не доставляли пиццу. Сейчас я ем пиццу каждую неделю.

Мне не нравится эта реклама. Не потому что там есть намек на нашу компанию. И если вы солидарны со мной, присоединяйтесь к флешмобу - заказывайте пиццу (любую) и выкладывайте фото #lovepizza. Разные люди!

Скандалом вокруг "Тануки" воспользовались и другие конкуренты.

Столкнувшись с потоком негативных комментариев, компания спустя всего несколько часов удалила пост и принесла извинения.

Издание vc.ru связалось с телеканалом TLC Россия и выяснило, что администраторы Фейсбук-группы ресторана "Тануки" не получали официального разрешения на публикацию фото Уитни Тор:

Права на постер с фотографией Уитни Тор принадлежат каналу TLC, и с запросами на использование к нам никто не обращался. Мы написали администраторам группы «Тануки» в соцсети с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнили у них, на каких основаниях они использовали наш имидж, но сообщение осталось без ответа.

Да, они извинились перед своими подписчиками, но никаких объяснений или извинений в наш адрес не поступало.

Некоторые комментаторы поспешили приписать задорный креатив недавно уволенному менеджеру рекламной кампании Reebok "Ни в какие рамки" Александру Голофасту, хотя он на самом деле пытался донести до аудитории совсем другие ценности.

Наталья Холмогорова

Так вот куда Голофаст трудоустроился!

Олег Шаран

Похоже, перед нами голофаст головного мозга и финальная стадия залины рабочего процесса.

Героиня кампании Reebok Залина Маршенкулова прокомментировала рекламу "Тануки" в своем телеграм-канале:

Женская власть

Зато такой креатив никого не обижает, тут «бабы» на своём положенном месте - месте предметов и мебели (либо украшай мужика, либо умри)

На самом деле удаленная реклама "Тануки" – дело рук smm-менеджера Андрея Фрольченкова. О выходе на работу в "Тануки" он объявил всего за день до того, 13 февраля. Многие пользователи решили, что на этом его карьера и закончится.

​Дмитрий Ковалев

Это была самая яркая и короткая карьера в SMM (с)

Леонид Шепелев

А я считаю это успех, за один-то день!!! Круче только порнхаб!

Александр Друсаков

С позицией «Я имею право ржать над всем, над чем хочу, это просто юмор» вещать от лица бренда опасно 😞 для бренда.

Федор Скуратов

По-человечески опасно

Можно превратиться в скотину

Фрольченков пока должности не лишился. Он признал, что идея использовать фото Уитни Тор была не самой удачной, но извиняться не стал.

Андрей Фрольченков

Дерьмо случается. И с этим ничего не поделать.

Но дерьмо – это не только неудачи, но ещё и большой опыт. В таких ситуациях мы либо закаляемся как сталь и делаем выводы, либо забиваемся в истерике под одеяло и бухаем.

Сегодняшний день мне очень помог. Правда. Такие кейсы сразу показывают кто на самом деле друг, а кто нет. Кто в онлайне надевает одну маску, а в жизни – другую. Кто в белом пальто, а кто его вообще не носит.

Лично мне нечего ни от кого скрывать. Образ себе я так и не придумал. В соцсетях я такой какой есть и мне нечего стыдиться. Я уважаю людей за дела, а не за слова, и никогда не уважал за прожитый возраст. Я всегда любил чёрный юмор: про инвалидов, про расизм и про смерть, в конце. Я терпеть не могу когда люди дают оценку ситуациям, про которые они ничего не знают (хотя сам этим грешен). Я обожаю смеяться над собой и своими недостатками, и в конце концов обожаю пиццу с ананасами. Вы можете любить меня за это или нет, но это я. Другого нет.

Теперь про сам кейс.

Тупой юмор? Возможно. Но многим он зашёл и они посмеялись. Просто они не кричали об этом на каждом шагу. Знали ли мы, что у неё проблемы со здоровьем? Конечно нет. В мыслях не было кого-то оскорбить. Правда. Думали, что это вызовет такой ажиотаж? Конечно. На то и рассчитывали. Но это ни в коем случае не снимает с нас ответственности за плохой креатив.

Сделал ли мы выводы из всего происходящего? Определённо. Остаюсь ли я работать в Тануки? Остаюсь! Повторится ли такое? Конечно! Но не так. Всё будет красиво, умно и тонко.

Надеюсь, что не испортил вам праздник.

Всем мир да любовь.

В комментариях Фрольченкова многие поддерживают.

Александр Орлов, глава Bulldozer Group, которой принадлежит "Тануки", ситуацию не комментировал. Судя по его Instagram, принципиальных возражений против калорийной еды у него нет.

Зато многие пользователи соцсетей не забыли его скандальное высказывание о ненависти к маленьким детям в ресторанах и самолетах.

Алена Попова

Тануки, Вы уже ниже плинтуса. После заявления о том, что детям не рады в Тануки, я туда и так не хожу. Но сейчас призываю всех разумных женщин и адекватных людей не вкладывать свои заработанные средства в это адское восприятие брендом реальности. Тануки, идите к черту со своей логикой! Желаю Вам, чтобы к Вам не ходили женщины вообще и в принципе. Пусть Ваша выручка соответствует нолю, то есть Вашему уважению людей.

Данила Шорох

Я отношу себя к виду "Потребителя Разумного", это значит, что иногда мы всей семьей заносим некоторые бренды в черный список и больше никогда ими не пользуемся. Думаю, этим брендам придется израсходовать немалый бюджет, чтобы нас вернуть. Например, в этом черном списке находится "Тануки" после интервью с его владельцем. Хотя мы ходили туда 5 лет каждые выходные с чеком 4000-5000р и менеджер нас узнавал даже на улице. А теперь еще и эта реклама. В общем призываю всех увеличивать популяцию "Потребителя Разумного" и не покупать и не пользоваться услугами таких компаний. Да понимаю что я идеалист )) Но только так мы будем жить в мире, где не надо пересаживаться с одного на другое.