Трамп может ввести чрезвычайное положение в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о финансировании федерального правительства и введёт чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом в четверг, 14 февраля, заявил сенатор от Республиканской партии Митч Макконел.

Информацию о возможном введении чрезвычайного положения в США подтвердила и официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. "Президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну", - написала она в твиттере.

Ранее стало известно, что демократы и республиканцы в Конгрессе достигли предварительных договоренностей по вопросу безопасности южных границ. Это должно было помочь предотвратить очередной шатдаун - приостановку работы правительства 15 февраля, когда истечет отпущенный на переговоры срок.

Сделка предполагает выделение менее полутора миллиардов долларов на строительство ограждений на южной границе. Трамп запрашивает на стену около шести миллиардов долларов.

25 января Трамп объявил о возобновлении работы правительственных учреждений после "шатдауна", который начался в конце прошлого года, продлился 35 дней и стал самым длительным в истории США.