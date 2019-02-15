Суд в Киеве арестовал подозреваемого в покушении на Гандзюк

Суд в Киеве арестовал до 3 марта главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в том, что он является заказчиком покушения на активистку Екатерину Гандзюк в прошлом году.

Мангер арестован с правом внесения залога почти в 2 миллиона 500 тысяч гривен (более 6 миллионов рублей).

Следствие утверждает, что "в начале июля 2018-го Мангер, руководствуясь личной неприязнью, которая возникла в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк по вопросам противодействия незаконным вырубкам лесов", распорядился организовать покушение на Гандзюк. Организатором следствие считает некоего Алексея Левина, который сотрудничал с Мангером. Он объявлен в розыск.

Сам Мангер отрицает свою вину. На суде он обвинил в организации покушения генерала Службы безопасности Украины.

31 июля прошлого года неизвестный плеснул в лицо Екатерине Гандзюк, активистке и советнице мэра Херсона, серную кислоту. С сильными ожогами она была госпитализирована и спустя 2 месяца умерла после многочисленных операций. По подозрению в причастности к нападению были арестованы 5 человек.

Активисты критиковали полицию и власти Украины за недостаточные, по их мнению, усилия по раскрытию преступления. Критике подвергалась и партия кандидата в президенты Юлии Тимошенко "Батькивщина", членом которой был Мангер. 9 февраля на митинге Тимошенко в Киеве произошли столкновения активистов, требующих расследовать покушение на Гандзюк, с полицией. В тот же день было объявлено об исключении Мангера из "Батькивщины".