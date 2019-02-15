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В Москве задержан основатель инвесткомпании Baring Vostok

Майкл Калви (на фото слева)

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Об этом журналистам сообщили в Басманном суде, который в пятницу должен избрать меру пресечения.

В пресс-службе суда также заявили, что следствие просит арестовать партнера компании Вагана Абгаряна и партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля.

Всем подозреваемым инкриминируется хищение в особо крупном размере.

Baring Vostok - один и крупнейших игроков на рынке капиталовложений. Компания специализируется на инвестициях в российскую промышленность, технологии и средства массовой информации.

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