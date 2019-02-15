В Красноярске работников учреждений культуры обязали ставить лайки под постами о запланированной в городе зимней Универсиаде в социальных сетях. Копию протокола совещания в городском управлении культуры где было принято такое решение выложил у себя в фейсбуке бывший депутат городского совета Владимир Владимиров.
Согласно протоколу, в заседании принимали участие руководитель городского управления культуры Сергей Костюков, его заместитель и главы муниципальных учреждений культуры. Согласно документу, в аккаунтах учреждений культуры Красноярска в социальных сетях должны будут появляться посты в поддержку образа Универсиады. А их работники должны будут "ставить лайки и оставлять положительные комментарии под постами Универсиады-2019 в рамках программы лояльности".
Проект "Сибирь.Реалии" обратился в городскую мэрию Красноярска за комментарием по поводу документа, однако там его не прокомментировали.
- Зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Провести её планировалось за 40 миллиардов рублей. К концу 2018 года власти констатировали, что расходы приближаются к 90 миллиардам.
- В Универсиаде примут участие около 3000 спортсменов из 50 стран, они будут соревноваться в 11 видах спорта. Участвовать в турнире имеют право только студенты, аспиранты и выпускников вузов, которые получили диплом не больше, чем за год до соревнований, и по возрасту не старше 25 лет. Из-за этого соревнование не отличается особым престижем в мировом спорте, отмечает Sports.ru. Однако Россия, Китай и некоторые страны бывшего соцлагеря отправляют на неё олимпийских чемпионов и профессиональных спортсменов.
- Перед началом турнира Красноярск украсили подсветкой центральных улиц, знаковых мест теплоцентралей, мостов и фасадов зданий. Оплату за электричество за подсветку частных домов управляющие компании переложили на жильцов, пишут "Сибирь.Реалии". На время турнира в городе будет закрыт кирпичный завод, жилые бараки по дороге в аэропорт закрыты от автомобилистов строящимся забором, отмечает издание.