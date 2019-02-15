В Красноярске работников учреждений культуры обязали ставить лайки под постами о запланированной в городе зимней Универсиаде в социальных сетях. Копию протокола совещания в городском управлении культуры где было принято такое решение выложил у себя в фейсбуке бывший депутат городского совета Владимир Владимиров.

Согласно протоколу, в заседании принимали участие руководитель городского управления культуры Сергей Костюков, его заместитель и главы муниципальных учреждений культуры. Согласно документу, в аккаунтах учреждений культуры Красноярска в социальных сетях должны будут появляться посты в поддержку образа Универсиады. А их работники должны будут "ставить лайки и оставлять положительные комментарии под постами Универсиады-2019 в рамках программы лояльности".

Проект "Сибирь.Реалии" обратился в городскую мэрию Красноярска за комментарием по поводу документа, однако там его не прокомментировали.