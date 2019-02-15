Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Лукашенко: тема суверенитета с Путиным не обсуждалась

Путин и Лукашенко в Сочи

Тема суверенитета Белоруссии в ходе трёхдневных переговоров с Владимиром Путиным в Сочи "даже не обсуждалась" - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам в пятницу по завершении переговоров.

"Мы исходим из того, что сегодня есть два государства" - сказал Лукашенко, добавив, что они с Путиным не были инцииаторами распада СССР. При этом Лукашенко сказал, что "суверенитет" является для него "святым", "независимость" же является "понятием относительным". Он добавил, что готов идти по пути единения с Россией настолько, насколько к этому готовы граждане двух стран. Путин добавил, что "полностью независимых государств" в мире сейчас не существует.

По словам Путина, президенты договорились проанализировать все аспекты Союзного договора между Россией и Белоруссией. Путин сказал, что все цели встречи с Лукашенко были достигнуты. Он подчеркнул, что пригласил президента Белоруссии в Сочи не только для переговоров, но и чтобы "дать ему возможность немного отдохнуть". Накануне президенты вместе катались на лыжах, а в пятницу играют в хоккей.

По словам Лукашенко, на переговорах не поднимался вопрос о компенсациях Белоруссии в связи с "налоговым манёвром" в России. При этом именно проблему снижения доходов после этого манёвра Лукашенко ранее называл одной из важнейших в отношениях с Россией.

  • В последние месяцы ряд комментаторов пишет о возрастающем давлении Москвы на Минск. Окончательной целью этих усилий иногда называется присоединение Белоруссии к России в том или ином виде.
  • Глава правительства России Дмитрий Медведев заявлял, что необходимо начать выполнять пункты договора о Союзном государстве, которые предусматривают глубокую интеграцию, в частности создание единой валюты.
  • При этом Александр Лукашенко в последние месяцы не раз говорил об опасности агрессии некой иностранной державы и потери суверенитета. Он же подвергал критике Россию в связи с её "налоговым маневром" и другими шагами.
  • Путин и Лукашенко дважды встречались в Москве непосредственно перед новым годом, о каких-то решениях тогда объявлено не было.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG