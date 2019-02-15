Лукашенко: тема суверенитета с Путиным не обсуждалась

Тема суверенитета Белоруссии в ходе трёхдневных переговоров с Владимиром Путиным в Сочи "даже не обсуждалась" - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам в пятницу по завершении переговоров.

"Мы исходим из того, что сегодня есть два государства" - сказал Лукашенко, добавив, что они с Путиным не были инцииаторами распада СССР. При этом Лукашенко сказал, что "суверенитет" является для него "святым", "независимость" же является "понятием относительным". Он добавил, что готов идти по пути единения с Россией настолько, насколько к этому готовы граждане двух стран. Путин добавил, что "полностью независимых государств" в мире сейчас не существует.

По словам Путина, президенты договорились проанализировать все аспекты Союзного договора между Россией и Белоруссией. Путин сказал, что все цели встречи с Лукашенко были достигнуты. Он подчеркнул, что пригласил президента Белоруссии в Сочи не только для переговоров, но и чтобы "дать ему возможность немного отдохнуть". Накануне президенты вместе катались на лыжах, а в пятницу играют в хоккей.

По словам Лукашенко, на переговорах не поднимался вопрос о компенсациях Белоруссии в связи с "налоговым манёвром" в России. При этом именно проблему снижения доходов после этого манёвра Лукашенко ранее называл одной из важнейших в отношениях с Россией.