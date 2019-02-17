Тася из Томсино. Девочка, написавшая Путину

Двенадцатилетняя девочка Таисия Перчикова из деревни Томсино под Псковом написала президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее матери, медсестре районной больницы, которая работает в две смены, чтобы получить зарплату чуть выше минимального размера оплаты труда. Трактора ей не прислали, а начальство в больнице отчитало маму.

В свободное от переписки с президентом время Тася кормит козлят, доит коз, объясняет соседу Фёдорычу, как покрыть козу Милю, узнает от профессора Архангельского про мифы, героев и богов и, конечно, влюбляется. Фильм Андрея Киселева.