Досрочные выборы в Испании пройдут 28 апреля

В Испании 28 апреля пройдут досрочные парламентские выборы.

Об этом объявил в пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес.

Решение о досрочных выборах было ожидаемым – после того, как парламент на этой неделе отверг проект бюджета, предложенный правительством социалистов. В поддержке кабинету отказали партии каталанских и баскских националистов, благодаря голосам которых правительство Санчеса в прошлом году пришло к власти.

Социалистическая партия лидирует в опросах, однако в совокупности две крупные правоцентристские партии – Народная партия и "Граждане" – опережают её. Кроме того, шансы на то, чтобы пройти в парламент, есть и у правопопулистской партии Vox, которая в декабре добилась успеха на выборах в парламент региона Андалусия.

Голосование 28 апреля пройдёт всего за несколько недель до выборов в Европарламент, на которых, как ожидается, разгорится упорная борьба между сторонниками единства ЕС и евроскептиками.