Взлет и падение буденовки. Судьба красноармейского шлема с бармицей

Суконный богатырский шлем когда-то безошибочно отличал бойцов-красноармейцев от любых других государственных армий, а также военных формирований и просто бандитских групп послереволюционной России. Однако, став столь яркой отличительной чертой формы, буденовка очень быстро вышла из употребления – почти так же быстро, как и появилась, оставив лишь легенды о своем происхождении.

На этой фотографии – боец ЧОН. ЧОН, или Части особого назначения, создавались для борьбы с "контрреволюционными элементами", то есть с людьми, которые не разделяли коммунистическую идеологию. Второе официальное название ЧОН – "коммунистические дружины". Само название "буденовка" происходит от фамилии одного из первых маршалов Советского Союза Семена Буденного. Его называют создателем красной кавалерии, а бойцов его армии звали "буденновцами".

Бойцы Первой конной армии Буденного на митинге 9 марта 1920 года. Весь парад головных уборов – от шлемов до буденовок. Некоторые историки полагают, что изначально буденовка была создана как "богатырка" – для Парада Победы царской армии в Первой мировой войне. Но с победой затягивалось, до Константинополя было далеко, и форма хранилась на складах в Петрограде, которые и разграбили захватившие власть "большевики".

А разработал этот необычный головной убор художник Виктор Васнецов (выше его автопортрет 1873 года) по мотивам русских народных сказок и эпоса.

Иными словами, именно с "Богатырей" и русского шлема пошли буденовки.

Возможно, именно образ богатыря – могучего русского воина, покоряющего врагов и драконов, – был привлекателен для командования как царской, так и Красной армии. Обе картины богатырей – кисти Васнецова.

А это – торжественный парад Красной армии. И на фотографии уже все в буденовках. Другая версия происхождения суконного шлема гласит, что в 1918-м командование Красной армией озадачилось созданием собственной, уникальной армейской формы и пригласило для этого ведущих российских художников. В группу тоже вошел Васнецов...

...И так появилась эта форма и шапка с характерной звездой на лбу. Размер звезды – 10,5 см. Фотография 1923 года.

Фотография января 1923 года. Жизнь, однако, очень быстро доказала, что все не так, как в сказках. У буденовки были сильные недостатки в дизайне.

На фотографии бойцы Красной армии разоряют Симонов Успенский монастырь в Москве и выносят церковную утварь. 1923 год, прямо перед закрытием обители. Самый большой недостаток состоял в материале, из которого делались буденовки, – в сукне. Зимы стояли студеные, и сукна явно было недостаточно, чтобы защищать голову от мороза.

Торжество по случаю провозглашения Чеченской автономной области. Чеченский кавалерийский эскадрон в 1923 году. Но самой большой проблемой буденовки оказалось то, что на ней не сидела каска. А без касок в бой ходить уже стало невозможно. Буденовка принципиально не выдерживала сравнения с доспехами былинных русских богатырей.

Дальневосточный конфликт 1929 года, война за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой. Контроль над дорогой Красная армия в результате боев восстановила. На фотографии красноармейцы в буденовках демонстрируют захваченные у противника флаги. Еще одной проблемой буденовки в результате стало то, что она повторяет шлем русских богатырей. Русские народные мотивы не отвечали идеологии распространения коммунизма в мире и соединению пролетариев всех стран. "Экспорт революции" на штыках с элементами русских сказок и былин тоже вызывал вопросы.

В 1930-х годах от буденовок окончательно отказались и заменили их на ушанки. Но, как ни странно, на этой пропагандистской фотографии 1938 года в ушанке как раз "предатель", а ведет его на штыке красноармеец в буденовке.

Не только советской пропаганде нравилась буденовка. Образ запал в память и был в обиходе вплоть до Второй мировой войны, хотя буденовки уже давно исчезли. Это нацистский плакат, на котором написано, что "большевизм – это рабство, насилие, массовые убийства, разрушение". Плакат призывает защищаться и никогда не сдаваться.