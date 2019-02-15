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Помощник Путина Сурков пришёл на заседание "добровольцев Донбасса"

Владислав Сурков

В московском "Президент-отеле" в пятницу прошло совещание Совета командиров Союза добровольцев Донбасса. Это общественная организация, созданная бывшим так называемым премьер-министром сепаратистской "ДНР" политтехнологом Александром Бородаем.

В заседании принял участие помощник президента России Владислав Сурков, который отвечает в администрации президента за отношения с Украиной и которого называют куратором так называемых "народных республик" Донбасса. Сам Сурков, как сообщает "Комсомольская правда", отказался выступать, но заявил, что "готов помочь" собравшимся, в частности, в решении социальных проблем.

Бородай в своём выступлении заявил, что "сейчас необходимости в потоке добровольцев на Донбассе нет, но она может возникнуть в любой момент". При этом политтехнолог, говоря о конфликте на востоке Украины, выразил мнение, что "всё равно придётся до конца решать вопрос военным путём", и поэтому "добровольцам Донбасса" необходимо поддерживать "мобилизационный ресурс".

  • Россия официально отрицает вооружённую помощь сепаратистам в Донбассе и участие регулярных войск в войне против Украины, не отрицая при этом, что на востоке Украины могли присутствовать российские граждане-"добровольцы". При этом Сурков не в первый раз посещает совещания организации Бородая.
  • Гражданин России Бородай возглавлял сепаратистов "ДНР" в мае – августе 2014 года, в период наиболее интенсивных боёв на востоке Украины.
  • Ряд видных деятелей так называемой "русской весны", в том числе бывший командующий так называемым ополчением "ДНР" Игорь Стрелков, критикуют Суркова и Бородая.
  • Владислав Сурков несколько дней назад опубликовал статью, в которой предрёк политическому режиму "путинской России" долгие годы существования, подчеркнул, что он основан не на либеральной демократии, а на особой связи между "глубинным народом" и "первым лицом", и фактически оправдал российское вмешательство во внутренние дела стран Запада.

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