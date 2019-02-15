Помощник Путина Сурков пришёл на заседание "добровольцев Донбасса"

В московском "Президент-отеле" в пятницу прошло совещание Совета командиров Союза добровольцев Донбасса. Это общественная организация, созданная бывшим так называемым премьер-министром сепаратистской "ДНР" политтехнологом Александром Бородаем.

В заседании принял участие помощник президента России Владислав Сурков, который отвечает в администрации президента за отношения с Украиной и которого называют куратором так называемых "народных республик" Донбасса. Сам Сурков, как сообщает "Комсомольская правда", отказался выступать, но заявил, что "готов помочь" собравшимся, в частности, в решении социальных проблем.

Бородай в своём выступлении заявил, что "сейчас необходимости в потоке добровольцев на Донбассе нет, но она может возникнуть в любой момент". При этом политтехнолог, говоря о конфликте на востоке Украины, выразил мнение, что "всё равно придётся до конца решать вопрос военным путём", и поэтому "добровольцам Донбасса" необходимо поддерживать "мобилизационный ресурс".