ЕС введёт санкции против 8 россиян в связи с инцидентом в Чёрном море

Европейский Союз на будущей неделе введёт санкции против предположительно восьми российских граждан в связи с захватом Россией украинских военных кораблей и арестом украинских моряков в Чёрном море в ноябре прошлого года. Как сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа в Брюсселе, решение об этом было принято дипломатами стран ЕС в пятницу.

Министры иностранных дел должны одобрить его на встрече 18 февраля.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов. Кто конкретно будет включён в санкционный список, пока не известно.

По данным агентства Bloomberg, российские юридические лица в связи с инцидентом в Чёрном море в санкционный список вноситься не будут.

Три украинских военных корабля, которые намеревались пройти через Керченский пролив в Азовское море, 25 ноября были остановлены российскими пограничными кораблями. Применялось оружие, трое украинских моряков были ранены. 24 украинских военнослужащих были арестованы и обвинены в незаконном пересечении российской границы. Они содержатся в СИЗО в Москве и требуют, чтобы с ними обращались как с военнопленными. Россия в этом отказывает.

Страны ЕС и США неоднократно призывали Москву освободить моряков. Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят дополнительные меры по обеспечению свободы судоходства в Азовском море.