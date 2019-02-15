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Трамп обосновал необходимость ЧП на южной границе США

Дональд Трамп в Розовом саду у Белого дома, 15 февраля 2019

Президент США Дональд Трамп выступил в Вашингтоне и объявил о предстоящем подписании распоряжения о введении чрезвычайного положения в пограничных районах границе с Мексикой. Он заявил, что предлагаемая им резделительная стена обойдётся дешевше, чем содержание военнослужащих для сдерживания потоков нелегальных мигрантов.

Трамп рассчитывает, что, объявив чрезвычайное положение, ему удастся в обход Конгресса профинансировать строительство стены на границе. Режим чрезвычайного положения предоставляет президенту расширенные полномочия.

Во время выступления Трамп таже остановился на ожидаемой в конце февраля встрече Ким Чен Ыном в Ханое. Трамп заявил, что считает многообещающими перспективы процветания Северной Кореи, учитывая её географическое положение между Южной Кореей, Россией и Китаем.

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