Партия Макрона не даст аккредитации "Спутнику" и RT

Французская партия президентского большинства "Вперед, Республика!" не предоставит аккредитации сотрудникам российских государственных СМИ RT и Sputnik для освещения выборов в Европарламент. Такое заявление сделал в пятницу, 15 февраля, директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне, сообщило Международное французское радио.

"Мы не аккредитуем ни Russia Today, ни Sputnik на освещение нашей кампании", так как "это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", — заявил Стефан Сежурне в интервью газете Le Monde. "Они не должны быть приравнены к медиа, которые проверяют и сопоставляют информацию", — добавил представитель макроновской партии.

Французское издание Sputnik прокомментировало эту новость под заголовком "Партия Эммануэля Макрона вновь нападает на Sputkik в преддверии европейских выборов".

В течение года журналисты Sputnik и RT во Франции не получают аккредитаций, чтобы освещать события, организованные Елисейским дворцом или французскими министерствами, заявила главный редактор Sputnik France Наталья Новикова. Она подчеркнула, что такая позиция французских властей "ставит под двойную угрозу российских журналистов, освещающих манифестации в Париже".

В мае 2017 года французский президент Эммануэль Макрон во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным публично назвал RT и Sputnik "органами лживой пропаганды". Заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции, российский президент на него не ответил.