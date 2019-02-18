Вышел сборник цитат из интервью Светланы Алексиевич Радио Свобода

В издательской серии Белорусской службы Радио Свобода "Библиотека XXI века" вышел сборник цитат из интервью лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич журналистам нескольких редакций медиакорпорации РСЕ/РС. Книга "Светлана Алексиевич: 100 цитат на "Свободе" включает в себя выдержки из выступлений белорусской писательницы в разных форматах в эфире и на сайтах Белорусской, Русской и Украинской служб 1993–2018 годов и даёт представление о художественных, политических, мировоззренческих взглядах лауреата Нобелевской премии по литературе. Цитаты из выступлений Алексиевич, для которой язык творчества – русский, приведены на четырёх языках, то есть книга предназначена также для белорусскоязычной, украиноязычной и англоязычной аудиторий.

Алексиевич – автор переведенных более чем на 80 языков народов мира художественно-публицистических книг: "У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время секонд хэнд". Все они вольно объединены в цикл исследований о так называемом красном (советском) человеке, и Алексиевич продолжает работу над новыми частями этой своеобразной эпопеи. Белорусские государственные издательства не выпускают книги Алексиевич, её произведения не включены в списки рекомендованной белорусским школьникам литературы.

После присуждения Алексиевич в 2015 году Нобелевской премии Белорусская служба медиакорпорации РСЕ/РС выпустила сборники с интервью писательницы на белорусском и русском языках, так что новое издание продолжает начатую тему. Всего в этой белорусской книжной серии за без малого 20 лет вышли почти 70 томов. Как сообщил редактор книги "Светлана Алексиевич: 100 цитат на "Свободе" Сергей Наумчик, в новом сборнике представлены прежде всего философские и эстетические взгляды писательницы: "Алексиевич обладает особым даром образной философии, она умеет давать небанальные определения событиям и общественным процессам. Главное в этой книге – не анализ литературных тенденций, а размышления о постсоветском человеке и белорусской национальной идее".

Информация о распространении книги "Светлана Алексиевич: 100 цитат на "Свободе" – здесь. Алексиевич продолжает сотрудничество с Радио Свобода: её новое интервью Белорусской службе, посвящённое 30-летию со времени окончания войны в Афганистане, опубликовано 15 февраля.