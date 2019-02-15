Суд в Симферополе арестовал троих крымских татар

Киевский районный суд Симферополя в аннексированном Россией Крыму арестовал задержанных после обыска 14 февраля крымских татар: Арсена Абхаирова, Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдулганиева, обвиняемых в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической. Срок ареста – до 15 апреля. По версии следствия, Эмирусеинов не позднее ноября 2017 года организовал в Красногвардейском районе ячейку партии, куда кроме него входили остальные обвиняемые. В четверг сотрудники ФСБ провели у них дома обыски и задержали до решения суда, который отправил их под арест.

Утром в пятницу к зданию суда пришли около трехсот крымских татар, чтобы поддержать семьи и обвиняемых. Тогда к месту сбора людей прибыли грузовики со спецназом МВД и бойцами Росгвардии, которые к вечеру оцепили здание суда.

За время аннексии Крыма преследованию по обвинению в участии в Хизб ут-Тахрир подверглись более трех десятков крымских мусульман, большинство из которых признано правозащитным центром "Мемориал" политзаключенными. На Украине деятельность партии не запрещена.