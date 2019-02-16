Демократы оспаривают указ Трампа о чрезвычайном положении

В Соединённых Штатах демократы в Конгрессе резко осудили введение президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения на границе США с Мексикой, о котором было объявлено накануне.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в совместном заявлении обвинили Трампа в нарушении конституции. По мнению демократов, Трамп превысил полномочия главы исполнительной власти и вторгся в сферу ответственности Конгресса, который ранее отказался выделить президенту требуемые им средства для сооружения на южной границе заградительного барьера.

Трамп в своём выступлении в пятницу сказал, что ситуация с наплывом нелегальных мигрантов из Мексики и других стран Латинской Америки требует как можно более быстрого сооружения барьера и усиления охраны южной границы. На эти цели предполагается направить около 8 миллиардов долларов - при том, что Конгресс выделил только 1 миллиард 400 миллионов. Режим чрезвычайного положения нужен для того, чтобы президент мог выделить дополнительные средства.

Критики Трампа указывают на то, что, по статистике, число беженцев снижается, а также на слова самого президента о том, что ему "не обязательно было" объявлять о чрезвычайном положении, и он сделал это лишь для того, чтобы добиться строительства "стены" - то есть выполнения одного из своих предвыборных обещаний - быстрее.

Три землевладельца из Техаса уже подали иск в суд с требованием отменить указ о чрезвычайном положении. То же пообещал сделать губернатор Калифорнии. Трамп заявил, что готов к судебным искам, и выразил уверенность в том, что Верховный суд подтвердит законность его действий.

Президент США добивался от Конгресса выделения средств для строительства барьера на южной границе. Сторонники Трампа отказывались голосовать за бюджет, что привело к 35-дневному "шатдауну" - прекращению финансирования ряда федеральных ведомств. Впоследствии демократы и республиканцы в Конгрессе договорились о компромиссном проекте бюджета. Трамп подписал его, но одновременно с этим объявил о чрезвычайном положении.