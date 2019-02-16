Под контролем "ИГ" в Сирии остался только один населённый пункт

В Сирии под контролем террористической группировки "Исламское государство" остался только один населённый пункт, но и он в самое ближайшее время будет освобождён. Об этом заявили агентству Reuters представители Сирийских демократических сил – коалиции оппозиционных вооружённых формирований, которую поддерживают США.

Ранее Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Британии, сообщил о полном освобождении сирийской территории от отрядов "ИГ". Эта информация, однако, не была подтверждена.

Утверждается, что за последние дни несколько сот бойцов "ИГ" сдались Сирийским демократическим силам.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе утверждал, что в ближайшие дни будет официально объявлено о разгроме джихадистов на территории Сирии. При этом ещё два года назад группировка "ИГ" контролировала почти весь восток страны. Часть территории с того времени перешла под контроль правительства Башара Асада, а территории за рекой Евфрат – под контроль СДС.

Трамп ранее объявил о выводе американских войск из Сирии. Это решение вызвало критику в Конгрессе. Американские представители заверяют союзников, что США по-прежнему будут оказывать помощь в борьбе с группировкой "ИГ", отряды которой, несмотря на потерю контроля над территорией, ещё действуют в пустынных районах Сирии и Ирака.