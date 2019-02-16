Меркель: ЕС не заинтересован в полном разрыве связей с Москвой

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин по-прежнему поддерживает санкции против России, введённые в связи с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины, и призвала увеличить усилия по достижению мирного урегулирования в Донбассе.

При этом в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу Меркель подчеркнула, что выступает против разрыва Евросоюзом экономических и политических связей с Москвой. Меркель, в частности, назвала "политически неправильными" призывы лишить Россию доступа к европейскому рынку природного газа. Она отметила, что Евросоюзу было бы невыгодно, если бы Россия полностью переориентировалась в своих контактах на Китай.

Меркель напомнила, что даже в годы холодной войны Европа получала газ из Советского Союза. Она выступила за продолжение транзита российского газа через Украину, но при этом напомнила, что поступающий через Украину газ остаётся по своему происхождению российским. Эта часть её выступления по сути была полемикой с позицией Соединённых Штатов, которые резко критикуют сооружение газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. Меркель также осудила США за протекционистские меры, заявив, что германские автомобили не представляют угрозы для американских рынков.

Говоря о НАТО, канцлер Германии заявила, что современный мир нуждается в подобных оборонительных союзах для обеспечения безопасности. Она также назвала неизбежным выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за действий России, но призвала к переговорам о новом разоружении, которое должно распространяться и на Китай.

В конференции по безопасности в Мюнхене участвуют около 30 глав государств и правительств, в том числе, в частности, президент Украины Пётр Порошенко. США представляет вице-президент Майкл Пенс, а Россию - глава МИД Сергей Лавров.