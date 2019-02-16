Ватикан запретил в служении бывшего католического архиепископа Вашингтона Теодора МакКэррика после того, как Конгрегация доктрины веры подтвердила выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Ранее МакКэррик, который настаивает на своей невиновности, был выведен из состава коллегии кардиналов. Папа Римский Франциск в июле прошлого года приказал Маккэррику блюсти "молитвенную и покаянную жизнь в уединении", на что 88-летний бывший кардинал согласился. При этом сам Франциск стал объектом критики - бывший представитель Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано обвинил понтифика в том, что он на протяжении ряда лет не обращал внимания на обвинения в адрес МакКэррика, который долгие годы был одним из самых влиятельных представителей Римско-католической церкви в США.

Спустя несколько дней в Ватикане состоится встреча иерархов католической церкви, посвящённая мерам по предотвращению сексуального насилия и домогательств к детям со стороны священников.