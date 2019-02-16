В Цюрихе в возрасте 77 лет умер швейцарский актёр Бруно Ганц, наиболее известный по ролям ангела Дамиэля в дилогии "Небо над Берлином / Так далеко, так близко!" (режиссер Вим Вендерс) и Адольфа Гитлера в "Бункере" (режиссер Оливер Хиршбигель). Об этом со ссылкой на менеджера актёра сообщила газета Die Welt.

Ганц родился в Цюрихе 22 марта 1941 года. Первые роли в кино он сыграл в начале 60-х годов, а за всю свою карьеру снялся более чем в тридцати кинолентах.

Фильм "Бункер" о последних днях нацистского лидера, роль которого исполнил Бруно Ганц, не только удостоился нескольких престижных наград и номинации на "Оскар", но и породил серию пародий на Гитлера в Интернете.

За свою карьеру Бруно Ганц завоевал несколько десятков кинопремий. Он последним удостоился привилегии носить кольцо Августа Вильгельма Иффланда, которое передаётся от одного выдающегося немецкоговорящего актёра к другому. Ганц владел им с 1996 года.

Свою последнюю кинороль Бруно Ганц сыграл в фильме Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек".