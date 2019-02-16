Суд в Москве арестовал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд Москвы в субботу арестовал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого в России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Калви отправлен в СИЗО до 13 апреля. Ранее под арест отправили еще пять человек, которые проходят по делу о хищениях.

Инвестор просил не заключать его под стражу, согласился на домашний арест, а также на внесение залога. Следствие просило об аресте, утверждая, что Калви – гражданин США – может скрыться.

О задержании Майкла Калви стало известно накануне. Следствие обвиняет предпринимателя в том, что он якобы организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиардов рублей из банка "Восточный". Дело было возбуждено по заявлению члена совета директоров этого банка Шерзода Юсупова.

Калви связал своё уголовное преследование именно с конфликтом между акционерами банка – структурами Baring Vostok и Артёмом Аветисяном. Обвинения в мошенничестве он отверг.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад, с момента создания привлёк более 3,7 миллиарда долларов капитала и инвестировал более чем в 80 проектов в России.

Задержание Майкла Калви и обвинения в его адрес прокомментировали ряд видных представителей деловых кругов.