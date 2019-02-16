“Золотого медведя” Берлинале получил фильм об израильтянине в Париже

В Берлине прошла церемония вручения наград 69-го международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотой медведь», по решению жюри во главе с актрисой Жюльетт Бинош достался картине израильского режиссёра Надава Лапида «Синонимы». Герой фильма, молодой израильтянин Йоав (дебютная роль Тома Мерсье) приезжает в Париж и надеется стать французом, отвергнув прошлое, гражданство и даже родной язык – иврит. Фильм Надава Лапида, отчасти автобиографический, предлагает зрителю вопросы о границах национальной идентичности, космополитизме, патриотизме и свободе воли. "Синонимы" получили также приз жюри кинокритиков ФИПРЕССИ.





Вторая премия, «Серебряный медведь», досталась драме Франсуа Озона «Милостью божьей». Она основана на подлинной истории лионского священника Бернара Прейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних. Его жертвы много лет хранили молчание, и лишь в 2017 году, после того, как бизнесмен Александр Герен выступил с обвинениями, история стала широко известна и священник был задержан. Франсуа Озон встречался с жертвами Бернара Прейна и использовал в своей картине документальные материалы.



Награду за лучшую режиссеру получила Ангела Шанелек. В ее картине "Я была дома, но..." рассказана история молодой вдовы, напуганной необузданностью сына-подростка.

Российские фильмы в главном конкурсе Берлинале не участвовали. В секции "Форум" прошла премьера картины Александра Золотухина "Мальчик русский" о Первой мировой войне.

69-й Берлинский кинофестиваль завершится 17 февраля.