Во Франции проводятся новые акции "жёлтых жилетов"

​Во Франции 16 февраля участники движения «желтых жилетов» проводят уже 14-ю по счету «протестную субботу». В последние недели движение, которое продолжается три месяца, пошло на спад. Согласно опросам, сегодня большинство французов выступает уже за прекращение протестных акций.

В Париже несколько сот «желтых жилетов» собрались за час до полудня у Площади Шарля де Голля и прошли по Елисейским полям. В парижскую префектуру полиции на эту субботу было заявлено три манифестации и четыре митинга «жёлтых жилетов». Акции прошли в других городах Франции, в том числе в Бордо и Тулузе, где протесты продолжали оставаться довольно многочисленными, сообщает Международное французское радио.

Несколько дней назад глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил , что за три месяца протеста полиция задержала 8 400 человек. Суд вынес 1 800 приговоров задержанным на митингах, продолжается рассмотрение ещё полутора тысяч дел. В стычках с демонстрантами пострадали 1300 полицейских.

Французская пресса сообщает со ссылкой на социологические опросы, что всё меньше людей поддерживают участинков движения "жёлтых жилетов".