В Санкт-Петербурге в здании университета обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге в здании исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики рухнули перекрытия на пяти этажах. Под завалами могут находитья люди. Обрушение произошло во время учебного процесса. Студентов и преподавателей эвакуировали – это около 60 человек. Часть людей оказались запертыми в помещениях, сообщает "Фонтанка".

Здание Императорского коммерческого училища на улице Ломоносова, дом 9, было построено в первой половине XIX века. В 1979 году училище перешло под покровительство императрицы Марии Фёдоровны и переехало в Петербург. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Ныне его пользователем является Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).