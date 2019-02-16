Албанская оппозиция: "Правительство поймано на воровстве"

В Тиране толпа протестующих напала на здание резиденции главы правительства, орудуя металлическими прутьями и бросая бутылки с зажигательной смесью. Недовольные горожане требовали отставки премьер-министра Эди Рамы в связи с планами правительства построить скоростную автомагистраль вокруг столицы Албании.

Инцидент продолжался четыре часа, пока полиция не отогнала разгневанных жителей Тираны от здания главы правительства. Тогда манифестанты обрушили свой гнев на две художественные инсталляции, установленные поблизости. Как отмечает Reuters, премьер Эди Рама известен своей близостью к художественным кругам, он также увлекался баскетболом до того, как был избран главой правительства в 2013 году.



Протестующие требуют отказаться от планов строительства автодороги, поскольку магистраль пройдёт по землям, на которых находятся дома горожан.



Европейский Союз и представители государств ЕС призвали все стороны нынешнего конфликта в Албании проявлять спокойствие и избегать актов насилия.



В последние месяцы Рама испытывает на себе растущее давление со стороны недовольных сограждан. Подготовка к строительству автодороги вокруг Тираны была приостановлена в связи с подозрениями в коррупции при проведении тендеров для отбора строительных компаний. Албанцы подозревают власть в несправедливом распределении строительных контрактов, что уже привело к отставке министра транспорта.



Прокуратура расследует обстоятельства, при которых подставная компания, использовавшая фальшивые документы и менеджер которой находится в бегах, смогла получить 18 миллионов евро из государственных фондов для строительства одного из участков дороги.



"Правительство поймано на воровстве и должно уйти в отставку", заявил лидер оппозиционной Демократической партии Лулзим Баша.