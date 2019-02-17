На могиле Маркса в Лондоне написали: "Архитектор геноцида"

На Хайгейтском кладбище в Лондоне в субботу во второй раз за последние две недели осквернили могилу Карла Маркса.

На надгробный памятник основоположника современного коммунизма красной краской неизвестные нанесли надписи: "Мемориал большевистского Холокоста 1917-1953, 66 миллионов жертв", "Доктрина ненависти", "Идеология голода", "Архитектор геноцида, террора, репрессий и массовых убийств".

Ранее в этом месяце ударами топора была повреждена мраморная табличка на памятнике. Установленный на нём же бюст Маркса не пострадал.

В твиттер-аккаунте Хайгейтского кладбища действия вандалов назвали "бессмысленными, глупыми и невежественными", отметив, что, каково бы ни было мнение об идеологии Маркса, такие методы неприемлемы.

Немецкий философ и экономист Карл Маркс, автор "Капитала" и соавтор "Манифеста коммунистической партии", учение которого официально легло в основу идеологии большевистской партии в России и других коммунистических партий во многих странах мира, жил в Лондоне с 1849 года и умер там же в 1883 году.