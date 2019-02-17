Трамп призвал страны ЕС "забрать" более 800 бойцов "ИГ"

Президент США Дональд Трамп призвал Британию, Францию, Германию и другие европейские страны "забрать себе" и предать суду более 800 бойцов террористической группировки "Исламское государство", которые, как утверждается, были взяты в плен войсками США и их союзниками в Сирии.

Как написал Трамп в твиттере, в противном случае американцам придётся отпустить их, и они вернутся в страны ЕС как свободные люди и смогут дальше заниматься террористической деятельностью.

В твите Трампа прямо не сказано, являются ли захваченные джихадисты гражданами европейских стран, однако известно, что в рядах "ИГ" сражались сотни граждан ЕС. Спецслужбы убеждены, что часть из них после того, как так называемый "халифат" начал терпеть поражения на территории Ирака и Сирии, вернулась в Европу.

Накануне командование Сирийских демократических сил, поддерживаемых Соединёнными Штатами, заявило, что под контролем "ИГ" в Сирии остался только один населённый пункт, и в ближайшее время будет объявлено о полном разгроме группировки, которая ещё два года назад контролировала значительные территории в Сирии и Ираке. Трамп распорядился вывести американские войска из Сирии после разгрома "ИГ".