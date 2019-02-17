Японская газета: Абэ выдвигал Трампа на Нобелевскую премию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прошлой осенью номинировал президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Об этом в воскресенье сообщила японская газета Asahi, подтвердив тем самым утверждения, с которыми выступил Трамп в пятницу. Президент США тогда говорил, что японский премьер выдвинул его кандидатуру, оценив его усилия по налаживанию диалога с КНДР по вопросу об отказе Пхеньяна от ядерного оружия. Трамп тогда сказал, что получил от Абэ копию письма в Нобелевский комитет о выдвижении его кандидатуры.

Газета подчёркивает, что американские официальные лица после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном просили Абэ выдвинуть кандидатуру президента США.

Официально МИД Японии не подтвердил и не опроверг эту информацию, Белый Дом также не дал комментариев.

По правилам Нобелевского комитета, лидеры государств имеют право выдвигать кандидатуры на получение премий. При этом информацию о том, кто был выдвинут и кем, опубликуют только спустя 50 лет после вручения премии.

Нобелевская премия в 2018 году Наде Мурад и Денису Муквеге - за борьбу против сексуального насилия, используемого в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

В 2009 году Нобелевским лауреатом стал предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама.