На месте обрушения здания в Петербурге разбирают завалы

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте обрушения кровли и перекрытий пяти этажей в здании Исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Обрушение произошло вечером в субботу. Его общая площадь превысила 800 метров. В момент обрушения в здании были люди – всего около 80 человек. Им удалось покинуть здание, некоторых из них эвакуировали сотрудники МЧС при помощи пожарной лестницы.

По данным МЧС, никто не пострадал, и людей под завалами быть не должно, однако, как подчеркнул глава министерства Евгений Зиничев, "не исключён момент случайности". Оперативный штаб будет работать до завершения разбора завалов. Фотографии с места обрушения публикует сайт "Фонтанка".

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что главная версия причины случившегося – нарушение технических требований при реконструкции здания. "Других версий, каких-то экстремальных, нет", – сказал Беглов, который вечером в субботу лично выезжал к месту ЧП. Некоторые СМИ сообщили, что он вывел из здания женщину-преподавателя. Оппозиционер Алексей Навальный в связи с этим обвинил власти во "вранье":

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. При этом ректор университета Владимир Васильев, как сообщает "Интерфакс", сказал, что в здании вуза шел "косметический ремонт", а издание Baza со ссылкой на свои источники пишет, что причина обрушения – ошибки при ремонтных работах, в частности – "временная несущая балка не выдержала нагрузки и сломалась".

Здание Императорского коммерческого училища на улице Ломоносова, дом 9, было построено в первой половине XIX века. В 1879 году училище перешло под покровительство императрицы Марии Фёдоровны и переехало в Петербург. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Ныне его пользователем является Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).