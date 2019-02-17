Гуайдо намерен добиться, чтобы помощь США попала в Венесуэлу

Соединённые Штаты направили в Колумбию ещё один самолёт с гуманитарными грузами, предназначенными для Венесуэлы. Сообщается, что военно-транспортный самолёт с продуктами питания и медикаментами приземлился в городе Кукута, неподалёку от границы Колумбии с Венесуэлой. Это второй самолёт с гуманитарной помощью из США за последнее время. Неясно, однако, попадут ли грузы в страну - президент Николас Мадуро, легитимность которого США и ещё ряд стран не признают, отказался их впускать.

Лидер оппозиции, глава парламента Хуан Гуайдо, которого США признают легитимным временным президентом, заявил, что намерен добиться того, чтобы к 23 февраля помощь попала в страну. Гуайдо, который выступил в Каракасе перед своими сторонниками, заявил, что обнародует детали своего плана в понедельник.

Представитель Гуайдо Лестер Толедо, который находится в Колумбии, заявил, что сторонники оппозиции соберутся на границе, чтобы убедить военных открыть её и позволить помощи попасть в страну. Гуайдо накануне вновь призвал армию перестать исполнять приказы Мадуро.

Ожидается, что США направят в ближайшее время ещё три самолёта с помощью. Гуманитарная ситуация в Венесуэле в последние годы ухудшается, во многих районах отмечена нехватка жизненно важных товаров.