Третья за неделю массовая драка в Москве. Подробности

В ночь с воскресенья на понедельник в Москве на Волгоградском проспекте произошла массовая драка с применением холодного оружия. В результате инцидента погибли два человека: мужчина 1989-го года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй мужчина умер в больнице. По версии следствия, драка произошла на бытовой почве "в связи с конфликтом между работниками автомоечного комплекса".

СМИ сообщают, что в драке принимали участие около 15 человек, все они – уроженцы Узбекистана, а поводом для конфликта послужил тот факт, что один из мужчин грубо высказался о родном брате другого.

Ещё одна массовая драка, но уже со стрельбой, произошла на улице Госпитальная. Очевидцы сообщили, что в ней принимали участие порядка 30 человек, троё из них были госпитализированы с ранениями. Телеграм-канал Mash сообщил о 15 задержанных.

Ранее около пятидесяти человек устроили побоище в московском районе Печатники возле кафе "Неолит". По информации "МК" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, массовая драка стала итогом затянувшегося межэтнического конфликта. За неделю до побоища один из посетителей кафе, уроженец Чечни, оскорбил уроженца Азербайджана. Оскорбленный мужчина попросил своих друзей помочь ему, и те заставили обидчика извиниться на камеру, выложив видео в интернет. После этого уже уроженец Чечни обратился за помощью к землякам, которые в количестве 25 человек приехали в кафе и устроили бойню. Они расстреляли посетителей "Неолита" из травматического оружия, разгромили зал, а также разбили автомобиль хозяина заведения. Ранения получили четверо участников конфликта. СМИ сообщают о двенадцати задержанных.

В понедельник стало известно, что по делу о массовой драке в Печатниках задержали известного исламского блоггера Алибека Мирзеханова. На его страницу в Инстаграме подписаны более 100 тысяч человек.

Родной брат Мирзеханова рассказал, что утром в квартиру, где жил Алибек, ворвались около двадцати сотрудников правоохранительных органов, положили брата на пол и избили. В квартире провели обыск, изъяли всю технику, после чего увезли задержанного в неизвестном направлении.

В постановлении, которое передали родственникам Мирзеханова, говорится, что он подозревается в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Родные задержанного утверждают, что Алибек не был причастен к драке возле кафе "Неолит", и называют повод для обыска "придуманным" и "формальным".

Почти сутки о месте нахождения Мирзеханова ничего не было известно. В ночь на 17 февраля он позвонил и сказал, что находится в ОВД "Печатники" и что его дела "обстоят очень плохо", попросив предоставить адвоката.

Между тем, оперативный дежурный ОВД "Печатники", ответив на звонок корреспондента телеканала "Дождь", заявила, что в отделе задержанных по фамилии Мирзеханов нет.