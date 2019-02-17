Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

Российский Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA, которая недавно попала под санкции США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник в Газпромбанке. Официально банк не комментировал эти сообщения.

Ранее в этом месяце Reuters сообщал о просьбе PDVSA к контрагентам своих совместных предприятий направлять платежи за поставки нефти на счёт в Газпромбанке. В банке тогда подтвердили, что венесуэльская компания имеет там счета, однако подчеркнули, что они были открыты задолго до введения санкций.

Санкции предусматривают заморозку активов PDVSA в Соединённых Штатах. США назвали целью их введения стремление воспрепятствовать тому, чтобы режим Николаса Мадуро, которого Вашингтон не считает легитимным президентом, получал доходы от продажи венесуэльской нефти. США готовы ослабить или отменить ограничения, если контроль над PDVSA перейдет к Хуану Гуайдо, которого Вашингтон и его союзники считают легитимным президентом Венесуэлы. Россия официально по-прежнему признаёт Мадуро президентом и обвиняет Соединённые Штаты во вмешательстве в дела Венесуэлы.