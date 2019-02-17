В Челябинске на митинг за выборы вышли несколько сотен человек

Около 250 человек вышли на согласованный митинг за возвращение прямых выборов мэра Челябинска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городскую администрацию. Организаторы, в свою очередь, заявляют, что в митинге участвовало около 700 человек. При этом заявку они подавали на две тысячи участников.

Инициаторами акции выступили несколько городских общественных движений. Их поддержали региональные отделения партий "Яблоко", "Справедливая Россия", ПАРНАС, Объединенная коммунистическая партия, а также активисты движения "Открытая Россия".

Депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова рассказала с трибуны о том, что вместе с коллегами готовит законопроект, предлагающий вернуть прямые выборы мэра Челябинска. Сейчас жители города выбирают только депутатов районных советов. Потом депутаты без согласования с избирателями формируют городскую думу, дума формирует комиссию по выборам мэра, комиссия отбирает кандидатов, а на финальном этапе депутаты утверждают мэра. Как заявила Мухометьярова, "от главы города до простых людей – три линии обороны". По её словам, "когда в экономике всё было хорошо – партия власти не боялась выборов, у неё действительно было много сторонников. Сейчас люди видят, что ситуация ухудшается, и хотят сами влиять на принимаемые решения, но власть, наоборот, отодвигает людей от выборов, что является нарушением конституционных прав".

Последний раз челябинцы выбирали мэра прямым голосованием в 2009 году. Ближайшие выборы главы города, а фактически – его назначение депутатами, состоятся 26 февраля. На данный момент конкурсная комиссия получила заявки от 16 кандидатов.