Правозащитника сняли с поезда, пообещав сломать ему ноги

Главу вологодского отделения общественного движения "За права человека" сняли с поезда Москва – Череповец, после чего подвергли принудительному досмотру, угрожая "переломать" ему ноги.

По словам Григория Винтера, полицейские объявили, что причиной задержания является его участие в организации, которая признана иностранным агентом. Кроме того, задержанному объявили о подозрении, что в его вещах может быть "запрещенная литература, входящая в список экстремистской".

Во время обыска полицейские переписали серийные номера ноутбука и фотоаппарата Винтера, а также списали данные его кредитных карт.

Уже после досмотра на задержанного составили административный протокол, при этом по какой статье – не сказали. Винтер утверждает, что полицейские так и не назвали себя, несмотря на его неоднократные требования представиться и предъявить документы.

Правозащитник подал заявления на незаконные действия полиции в Северо-Западную транспортную прокуратуру и Следственный комитет.

13 февраля движение "За права человека", возглавляемое Львом Пономарёвым, было внесено в перечень организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Это произошло после внеплановой проверки документов организации, проведённой Минюстом по заявлению активистов прокремлёвского движения SERB.

Сам Пономарёв считает, что признание движения "За права человека" иностранным агентом связано с грантом из-за рубежа, который получила совсем другая организация, но тоже имеющая отношение к правозащитнику.

"У меня есть НКО "Горячая линия", которая официально получала грант от комитета ООН по пыткам, – рассказал Пономарёв, отметив, что никогда не скрывал этого. При этом движение "За права человека", по его словам, никаких иностранных денег не получало.

Пономарёв подчеркнул, что считает решение Минюста ангажированным и связанным с его недавним арестом, а также отказом в предоставлении движению "За права человека" президентского гранта.

Вскоре Минюст включил в список "иностранных агентов" и организацию "Горячая линия", и фонд "В защиту прав заключенных", одним из учредителей которого также является Пономарёв.