В Париже "жёлтые жилеты" оскорбили философа Алекна Финкелькрота

Прокуратура Парижа объявила о начале предварительного расследования обстоятельств нанесения антисемитских оскорблений философу и академику Алену Финкелькроту. Инцидент произошёл в субботу во время демонстрации "желтых жилетов". Расследование поручено отряду полиции по пресечению преступлений против личности, сообщил телеканал LCI.

Видеозапись происшествия на бульваре Монпарнас в XIV округе Парижа была размещена на Yahoo Actualités. Согласно этой и нескольким другим размещенным в социальных сетях видеозаписям, одетые в желтые жилеты манифестанты кричали академику: "Отвали, грязное сионистское дерьмо", "Франция для нас", "Мы народ" и "Убирайся в свой Израиль". Они также пытались оттолкнуть полицейских, которые защищали 69-летнего философа, сообщает Международное французское радио.

"Я должен сказать, что они действительно полезли бы в драку, если бы не полиция, – признался Ален Финкелькрот в воскресном интервью каналу. – Я думаю, что некоторые из них и в самом деле хотели избить меня. Они действовали как настоящие погромщики". "Я бы хотел знать, кто эти люди, это меня интересует. Но я не люблю сам вмешиваться в такие дела. Возможно, что я бы реагировал иначе, если бы они и в самом деле побили меня", – добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон немедленно написал в твиттере о недопустимости антисемитских оскорблений, добавив, что Ален Финкелькрот, "сын польских эмигрантов, ставший академиком", не только выдающийся писатель, но и символ возможностей, "которые Республика предоставляет каждому".

На это происшествие активно реагируют французские политики. Оскорбления в адрес Алена Финкелькрота осудили представители оппозиции, в том числе крайне правые и крайне левые. Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен связала случившееся с "проникновением в ряды "желтых жилетов" крайне левых антисемитов". Один из лидеров французских коммунистов Йан Броссар отметил, что "можно ненавидеть идеи Финкелькрота", но "никто не может оправдать нападки на него как на еврея".

Ален Финкелькрот изначально поддерживал движение "желтых жилетов", расценивая его как "всплеск достоинства" в людях.

Неделю назад министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил, что число актов антисемитского характера во Франции выросло в 2018 году на 74%. По его словам, "антисемитизм распространяется как яд".