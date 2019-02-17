"Молодая гвардия" займётся пропагандой позиции власти в соцсетях

"Молодая гвардия "Единой России" создаёт пул пишущих авторов, которые "будут отстаивать политическую позицию организации и интересы молодёжи в интернете" – в частности, в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в движении. Задачей отобранных МГЕР авторов будет также написание комментариев.

Именно для создания пула на съезде организации 13 февраля в её руководство включили блогера Константина Ткаченко, который накануне президентских выборов 2018 года работал пресс-секретарём Putin Team. Это движение поддерживало кандидатуру Владимира Путина. Также Ткаченко ведёт страницу в Instagram под названием Kremlin_russian, на которую подписано 1 миллион 200 тысяч человек.

Кроме него заниматься информационной работой в МГЕР будет муниципальный депутат столичного района Коптево от "Единой России" Егор Литвиненко, который в СМИ представляется экспертом по трудовым правам и безопасности.