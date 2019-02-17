Польский премьер Моравецкий отменил визит в Израиль

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Израиль, официально объявлено в Варшаве. Он должен был участвовать в саммите Вышеградской четвёрки (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), который пройдет 18–19 февраля в Иерусалиме.



Отмена визита связана с высказыванием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что некоторые поляки сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны. Несмотря на то, что опубликованные в The Jerusalem Post слова Нетаньяху были переданы неверно и были исправлены, Польша решила, что представлять страну на саммите будет министр иностранных дел Яцек Чапутович.





В прошлом году в Польше был принят закон, устанавливающий наказание в виде тюремного заключения на срок до трёх лет за утверждения о вине польского народа или государства в Холокосте. По словам израильского посла в Польше Анны Азари, высказывание Нетаньяху касалось именно этого закона. По словам Азари, Нетаньху говорил лишь о тех поляках, которые сотрудничали с нацистами.



Это объяснение было принято правительством Польши, тем не менее, премьер-министр решил отменить свой визит в Израиль.