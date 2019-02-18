Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Совет крымских татар направил обращение к властям аннексированного Россией Крыма с просьбой изъять из библиотекучебники по истории полуострова за 10 класс. В совете недовольны тем, как в учебном пособии освещаются участие крымских татар в Великой Отечественной войне и их депортация в 1944 году. Авторы обращения отмечают, что в учебнике депортация крымских татар представляется как исторически оправданный факт. Они видят в этом признаки таких преступлений как возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства.



"Авторы учебного пособия совершенно безосновательно утверждают, что "численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек", а 14 тысяч крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами", - цитирует РИА Новости текст обращения.

Ранее недовольство учебником истории Крыма высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, в новом учебнике по истории Крыма в разделе о войне приводятся "сомнительные рассказы о якобы массовой лояльности крымских татар к оккупантам". Он потребовал переписать или исключить главу из учебника, а от его авторов — извинений, сообщает "Коммерсантъ".

18 мая 1944 года в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. За три дня за пределы Крымавыселили более 180 тысяч человек. Свыше 30 тысяч из них умерли от голода и холода в первый же год после депортации. Позже власти СССР, а потом и России и Украины признали депортацию незаконной.

После аннексии Крыма в 2014 году российские власти запретили крымско-татарским активистам проводить в этот день массовые мероприятия.