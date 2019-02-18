Волкер: Россия не хочет продолжать мирные переговоры по Украине

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия взяла паузу и не хочет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе до окончания выборов президента на Украине. Об этом Волкер сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.



"Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу", - цитирует Волкера "Интерфакс-Украина".



Американский дипломат также признал неэффективность Минских соглашениий по урегулированию ситуации в Донбассе.По его словам, они не работают должным образом из-за отказа Москвы выполнять их. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу, сказал Волкер.

Ранее провал Минских соглашений признали в ООН. Участники переговоров "утратили прежнюю динамику, а основные стороны неспособны или не желают заключить соглашение". Этот конфликт "в сердце Европы" не является “спящим” или замороженным, он продолжает собирать жертвы, заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения. По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 тысяч человек. Полтора миллиона жителей Луганской и Донецкой областей стали беженцами.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не ожидает позитивных изменений в плане минских договоренностей от Киева, пока не завершатся выборы на Украине.