В Амстердаме задержаны журналист "Новой газеты" и сотрудник Мемориала

В аэропорту Амстердама полиция задержала корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, а также сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву. Об этом сообщается на сайте издания.
Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.
Как сообщается, полицейские, которые задерживали россиянок, отказались представиться, мотивировав отказ тем, что "здесь не Россия, и никто не обязан представляться". Конкретных претензий к Милашиной и Бахаевой не предьявляют. Сейчас они находятся в отделении полиции при аэропорте Амстердама. У Милашиной изъяли телефон.
Редакция "Новой газеты" связывается с послом Нидерландов в России, чтобы выяснить детали инцидента.
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