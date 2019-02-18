СМИ: ирландская CityJet отказалась от российских самолётов SSJ 100

Ирландская CityJet - единственная европейская авиакомпания, эксплуатирующая российские самолеты Sukhoi Superjet 100, отказалась от их использования и намерена вернуть России. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

В 2016-2017 годах CityJet получила в лизинг семь самолетов SSJ100 . Они выполняли рейсы по маршрутам бельгийской авиакомпании Brussels Airlines. В начале ноября авиакомпания отказалась от их аренды, поскольку самолеты долго простаивали из-за нехватки запчастей.

Пять из семи российских самолетов SSJ100, имевшихся в распоряжении CityJet, до сих пор находятся в Ирландии, но последний раз они поднимались в воздух в начале января.

В компании "Гражданские самолеты Сухого" отказались комментировать информацию газеты. Пресс-секретарь CityJet также не ответил на запросы издания.

В 2011–2017 годах было выпущено 156 SSJ-100. Их крупнейший покупатель "Аэрофлот" (35 самолетов).